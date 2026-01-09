У Німеччині зробили заяву щодо можливих переговорів між Європою та Росією

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки наголосив, що високопоставлені російські чиновники розглядають Європу лише як "васалів США".

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер заявив, що прямі переговори європейців з РФ наразі не мають перспектив. Про це він сказав в телеінтервʼю Reuters, цитує ntv.

За його словами, високопоставлені російські чиновники розглядають Європу лише як "васалів США" та не зацікавлені у діалозі з європейськими представниками.

Ішінгер додав, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним також викликає скептицизм. Тому через цю причину він не запросив представників російського уряду на конференцію з безпеки в лютому, адже, як зазначив політик, вони все одно не приїдуть та будуть "заглушені" іншими учасниками.

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув, коли закінчиться війна. За його словами, це може статися у першій половині 2026 року.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства [в ЄС]", - наголосив глава держави.

Водночас американський лідер Дональд Трамп заявляв, що і Путін, і Зеленський зараз хочуть укласти мирну угоду. Проте, за його словами, переговорний процес неодноразово заходив у глухий кут через позиції обох сторін.

"У мене були випадки, коли я повністю закінчив з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду. Потім у мене були ситуації, коли все було навпаки", - пояснив Трамп.

