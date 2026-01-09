В зв'язку з активізацією вулкану на горі Етна на острові Сицилія влада обмежила доступ до гори з міркувань безпеки

В Італії страйкують екскурсоводи, які водять туристів подивитися на вулкан на горі Етна, повідомляє The Independent.

Обмеження були запроваджені після того, як вулкан почав серію вивержень у переддень Різдва. Екскурсоводи, які водять екскурсії до знакової гори Етна на Сицилії, розпочали страйк, протестуючи проти жорстких нових обмежень, введених місцевою владою після серії нещодавніх вивержень.

Рішення влади міста Катанія призупинити або обмежити доступ до лавових потоків вулкана розчарувало туристів, оскільки вони не можуть тепер побачити це видовище зблизька.

Десятки гідів провели демонстрацію перед лавовими шлюзами гори Етна, стверджуючи, що нові заходи є надмірними. Вони стверджують, що потоки лави рухаються достатньо повільно, щоб їх безпечно спостерігати зблизька – практика, яка є поширеною вже багато років.

"Ці заходи фактично нівелюють роль гідів, позбавляючи їх навичок, функцій і професійної відповідальності", – йдеться у заяві регіональної ради гідів.

Лавові потоки, зазанчають у The Independent, особливо вражаючі після заходу сонця, але за новими правилами екскурсії дозволені лише до сутінків і туристи не можуть наближатися ближче ніж на 200 метрів до лавового потоку.

Гіди, які, як очікується, продовжать страйк найближчими днями, сподіваються досягти компромісу з владою, яка зможе захистити їхню професію та водночас забезпечити безпеку відвідувачів.

Гора Етна – нагадують у публікації, найактивніший вулкан Європи та найбільший на континенті.

Виверження вулканів: останні новини

Як повідомлялося, наприкінці листопада на Гавайських островах (США) на Великому острові вулкан Кілауеа викинув фонтани лави на висоту 122 метри. Про це пише The Independent.

За даними Геологічної служби США, розплавлена порода перебувала в кальдері на вершині Кілауеа на території Національного парку "Гавайські вулкани".

Цьому виверженню передували спорадичні викиди і переливи, що почалися в п'ятницю. Кожне виверження тривало близько доби або менше. Між ними вулкан робив перерви щонайменше на кілька днів.

Цікаво, що в деяких випадках лавові вежі Кілауеа сягали висоти хмарочосів. Вулкан утворив такі високі фонтани почасти тому, що магма, яка містить гази, що виділяються під час підйому, виходить на поверхню через вузькі трубоподібні жерла.

Кілауеа розташований на острові Гаваї, найбільшому в Гавайському архіпелазі. Він розташований приблизно за 322 кілометри на південь від Гонолулу, найбільшого міста штату, розташованого на острові Оаху. Це один із найактивніших вулканів у світі й один із шести діючих вулканів на Гаваях.

