Наразі правоохоронці відпустили живодера.

В Солом’янському районі Києва нетверезий чоловік викинув з вікна багатоповерхівки свою собаку та відмовлявся надавати нещасній тварині допомогу.

Про це розповіла у Facebook очевидиця пригоди Аліна Нестерова.

«Спочатку це був просто п‘яний гамір, а пізніше всі почули скуління безневинної жертви злочину. Близько першої ночі було чути крики і галас за адресою м.Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова 13В. П‘яна компанія сперечалася між собою. Аж поки орієнтовно з четвертого поверху не випав донизу собака. Господар, який був напідпитку і вважав себе вправним приймати рішення стосовно цього невинного життя, відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу», - написала вона.

Нетверезий чоловік натомість кричав що це його пес, і він хоче його вбити. На місце довелось викликати поліцію. Поки правоохоронці вгамовували господаря, небайдужі свідки пригоди повезли собаку до ветеринарів. Втім, до клініки собаку не довезли, вона померла.

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Аліна закликала поширити інформацію про інцидент, аби винуватець смерті тварини не уникнув відповідальності. Наразі поліція його просто відпустила.

«На даний момент поліція не проводить ніякого розслідування і досі не розподілили справу на дільничного. На мої дзвінки стосовно розподілення, відповідають «зателефонуйте в понеділок». Так не має бути», - підсумувала вона.

Раніше у місті Арциз Одеської області чоловік посеред вулиці на очах у людей застрелив собаку.

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Автор: Дмитро Захаров