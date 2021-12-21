Волонтери стверджують, що в тій місцевості орудує банда шкуродерів і це не перша жертва.

У селищі Чкаловське Чугуївського району невідомі вбили кішку і повісили на воротах церкви.

Як розповіли на своїй сторінці в Instagram kotikdom_kharkiv волонтери, загибла - бездомна кішка на прізвисько Мальва. Раніше через людей вона вже практично втратила одну лапу.

"Мені дуже боляче це писати, ще болючіше буде Віці, яка намагалася її врятувати. Це кішечка трилапка, її таки добили! Ми знайшли їй перетримку, але пізно, її по-звірячому вбили і демонстративно повісили на воротах церкви. Поки ви чекаєте, що хтось врятує, забере... такі, як Мальва, вмирають, не дочекавшись свого шансу", - повідомили волонтери.

На початку грудня вони розповідали про Мальву в надії, що хтось подарує їй новий дім. В одному з під'їздів кішка отримала травму, а після стерилізації її довелося випустити назад на вулицю.

"Мальва - триколірна пухнаста красуня, яку довелося після стерилізації випустити на вулицю. ...жінка зі злості, що кішка заходить у під'їзд, дверима прибила лапку. Тепер лапа роздроблена, зажила, і кішечка кульгає. Може, зараз хто-небудь побачить у ній саме ту, яку зможуть любити і піклуватися. Мальва ходить на лоток. Їй приблизно 3 роки", - писали волонтери.

За їхніми словами, в тій місцевості орудують шкуродери:

"...там шкуродери й вони вбивають! Мальва вже вбита, а Рудому відрубали хвіст і зламали ребра! Але Рудий ще живий".

Як повідомляв УНІАН, раніше жителька Великобританії намагалася нагодувати мавпу кокаїном і змила її в унітаз, знімаючи це все на відео.

А у Кривому Розі дівчина напоїла кішку пивом і зняла це на відео.

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