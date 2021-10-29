Крім того, адміністрація школи викликала спеціальну службу, щоб "отруїти підвал", де живуть кішки.

Директора московської школи звинуватили в замуровуванні кішок у підвалі навчального закладу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила зоозахисниця Ганна Фельдман.

За її словами, чоловік заблокував кішкам, що живуть у підвалі школи, виходи на вулицю. Крім того, адміністрація школи викликала спеціальну службу, щоб "отруїти підвал". Фахівці повинні приїхати 3 листопада.

"Поліція байдуже поставилася до заяв бабусь-годувальниць, а охоронці посміялися. В такому ось світі живемо. Смерть живих істот - це весело, смішно і, як би це сказати, узаконено", - написала Фельдман.

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Нагадаємо, в Республіці Мордовія (РФ) чоловік влаштував стрілянину по кішках у дворі житлового багатоквартирного будинку.

На кадрах видно, як людина біля автомобіля з відкритим багажником тримає в руках щось, схоже на рушницю або гвинтівку, і стріляє, коли повз якраз пробігає кішка. При цьому в декількох метрах від стрілка біжать ще й діти - за даними місцевих пабліків, все відбувалося неподалік від дитячого майданчика.

Автор: Денис Прядко