Докази проти себе порушниця зафіксувала та оприлюднила сама - хотіла похвалитися.

У Кривому Розі дівчина напоїла кішку пивом та зняла це на відео. Тепер за жорстокі розваги з твариною суд призначив їй покарання. Безробітна 18-річна дівчина має заплатити майже 4 тисячі гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Докази проти себе порушниця зафіксувала сама. Відео, на якому вона змушує кішку пити алкоголь, виклала у соцмережах аби повихвалятися. Кадри побачили зоозахисники, вони звернулися до поліції.

18-річна дівчина, як виявилось, "задля розваги" знущалася з кішки своєї подруги. Згодом записала відео із вибаченнями. Суд встановив, що доказів жорстокого поводження з твариною достатньо.

Тепер безробітна дівчина має заплатити штраф 3 тисячі 400 гривень, ще їй доведеться заплатити майже 500 гривень судового збору. На засідання суду вона не з'явилася.

Читайте такожУ Дніпрі грабіжник заліз до будинку, катував дитину і викрав кота - соцмережіЯк повідомляв УНІАН, інцидент з кішкою трапився у жовтні. Користувачка Instagram похвалилася перед підписниками роликом, на якому вона, схопивши за голову домашню кішку, заливає їй до рота пиво.

"Рота відкрий, дурепо",- "командує" при цьому вона під сміх подруги-"операторки".

Критикам і небайдужим вона відповіла тільки "яка ваша справа?" і "власниця кота дозволила мені викласти відео".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко