Підсудний ділився забороненими цитатами у російській соцмережі "Однокласники".

Жителя Херсонської області засудили до 5 років умовно за публікації цитат радянських діячів Володимира Леніна та Йосипа Сталіна. Чоловік не знав, що це протизаконно.

Відповідне рішення ухвалив Чаплинський районний суд Херсонської області, а вирок з’явився у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За матеріалами суду, чоловік протягом трьох років постив в "Однокласниках" портрети керівників вищих органів влади СРСР, їхні цитати, що містять пропаганду елементів комуністичної ідеології зображення серпа, молота та п'ятикутної зірки, а також зображення територіальних кордонів СРСР.

Чоловік повністю визнав свою провину, тому суд врахував це як пом'якшувальну обставину. Він пояснив свої дії тим, що не знав, що це протизаконно. Про скоєне жалкує та кається.

Суд призначив підсудному 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

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