Чоловік і жінка розчленували та спалили мертву 6-річну дитину, а обвуглені рештки затопили у водоймі.

У Кривому Розі Дніпропетровської області до 9 років позбавлення волі засуджено прийомних батьків, які у 2017 році розчленували та спалили тіло 6-річної доньки Аміни Менго.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

За інформацією поліції, дівчинка зникла влітку 2017 року. На пошуки дитини було орієнтовано весь особовий склад поліції міста. Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до її зникнення причетні прийомні батьки.

"Було встановлено, що тіло дитини розчленували й спалили, а обвуглені рештки затопили у водоймі. Результати експертних досліджень показали, що знайдені в річці рештки належать зниклій дівчинці. У нарузі над тілом прийомної доньки правоохоронці запідозрили її прийомних батьків. В ході досудового розслідування слідчі зібрали безперечні докази їх вини та направили обвинувальний акт до суду", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 24 січня, вироком Дзержинського районного суду міста Кривий Ріг обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом загиблого), а також за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що кожному з подружжя призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років.

Читайте такожБатьки, які спалили 5-річну доньку в печі, отримали після її смерті 40 тисяч гривень допомогиЯк повідомляв УНІАН, шестирічна Аміна Менго зникла 3 червня у Кривому Розі. "Дорогою до вокзалу батьки зупинялися у районі 101 км, дівчинка просилася в туалет, але чи сіла дитина в автомобіль, мати не знає. Відсутність доньки батьки виявили вже біля вокзалу", - повідомляла тоді волонтерська група "Пошук".

Через день мережею почали ширитися чутки про те, що Аміни вже немає в живих. Деякі криворізькі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли про те, що дівчинка нібито померла уві сні, а батьки, намагаючись приховати факт її смерті, спалили тіло і втопили в місцевому водоймищі.

Прийомна мати казала пресі, що Аміна насправді зникла, а звинувачення називала безпідставними. За словами Тетяни, на них з чоловіком чинився тиск, з них намагалися "вибити" зізнання.

Через подію всіх дітей Кудрявцевих - і рідних, і прийомних - тоді відправили у Криворізький центр соціально-психологічної реабілітації.

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