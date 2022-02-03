Могилу зловмисник розкопав і розбив труну, щоб побачити обличчя покійного, з яким у нього був конфлікт.

Саратський районний суд Одеської області до умовного терміну покарання засудив чоловіка, який розрив могилу свого померлого начальника і розбив труну з тілом.

Про це сказано у вироку суду.

Фігурант - раніше судимий за крадіжку уродженець міста Татарбунари Одеської області.

Встановлено, що 6 серпня 2020 року приблизно о 22.00 він прийшов на кладовище, розташоване в Татарбунарах, біля автодороги Татарбунари-Арциз, де був похований його роботодавець. Будучи ображеним на покійного, він за допомогою лопати розкопав могилу і розбив кришку труни.

"Він переконався, що це труп і закопав могилу. У труні біля голови покійного він залишив гумові рукавички, які одягав, коли розкопував могилу", - сказано в документі.

У суді зловмисник вину визнав повністю і розкаявся у скоєному. Він пояснив, що він працював за наймом у покійного, який загинув у липні 2020 року. Могилу він розкопав і розбив труну, щоб побачити обличчя покійного.

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Суд визнав найманого працівника винним в оскверненні могили і засудив до двох років в'язниці умовно. На фігуранта покладено низку обов'язків, у тому числі – пройти курс лікування від розладів психіки.

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