Тварина жила на вулиці у клітці, але якось зуміла її відкрити та втекла.

У Хмельницькій області мавпа на прізвисько Гарік, що втекла від господаря, вже тиждень "тероризує" мешканців сила. Тварина покусала дитину, через що дівчинці доводиться проходити терапію від сказу.

"Дитині 14 років, ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку", – розповіла мати дівчинки "Суспільному".

Власника мавпи вже знайшли – ним виявився переселенець із Харкова. За його словами, знайомі, які виїхали до Іспанії, віддали йому тварину на деякий час. Мавпа жила на вулиці у клітці, але якось зуміла її відкрити та втекла.

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Гаріка намагалися зловити сачком і за допомогою медпрепаратів, але марно – невловимий звір продовжує бігати селом та красти їжу.

Інциденти з тваринами: інші новини

В Італії хочуть стратити ведмедя, який убив туриста. Тварина загризла 26-річного чоловіка в Альпах у квітні. Над ведмедем навіть влаштували суд.

Тим часом у Японії дельфіни напали на людей. На пляжі міста Міхама після зустрічи з ними зазнали травм четверо осіб. Один із постраждалих отримав перелами ребер та укуси на руках. Загалом цього року там зареєстрували вже шість подібних нападів.

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