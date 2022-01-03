Дитина отримала тупу травму живота.

Житель Дніпра катався на санках з дочкою і врізався в електроопору.

Про це пише Дніпро Оперативний.

Інцидент стався ввечері 2 січня. 45-річний чоловік прийшов у парк Зелений Гай зі своєю 6-річною донькою. Вони вирішили покататися на санках.

З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою об електроопору. Він помер на місці події.

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Відзначається, що біля кожного схилу в парку були таблички, що попереджають про те, що тут заборонено спускатися на санках.

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