Під час сварки він завдав 50-річній жінці близько 20 ударів залізною гантеллю, після чого перерізав собі горло.

У Вишгородському районі Київської області чоловік убив свою матір залізною гантеллю та спробував вкоротити собі віку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Спочатку 33-річний чоловік повідомив у поліцію, що він виявив у будинку свою поранену матір, якій невідома особа завдала тілесних ушкоджень. "Чоловік запевнив, що працівники поліції не потрібні, однак поліцейські терміново передали інформацію працівникам швидкої медичної допомоги та самі вирушили на вказане місце. Прибувши на виклик першими, медики виявили бездиханне тіло жінки та одразу повідомили про це поліцію", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний син вбитої, проте його в будинку не було. Згодом один із місцевих мешканців повідомив, що на його подвір’ї знаходиться чоловік з перерізаним горлом, яким виявився син загиблої. Зрозумівши, що за скоєне потрібно буде відповідати, він вирішив укоротити собі віку, але його терміново госпіталізували до лікарні, де провели оперативне втручання.

Поліцейські з’ясували, що між сином та його матір’ю виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив залізну гантель та завдав нею близько 20 ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, наразі він перебуває в лікарні під наглядом поліції.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Санкція статті передбачає ув'язнення від 7 до 15 років.

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Автор: Віталій Саєнко