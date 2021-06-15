Інцидент стався у вуличній вбиральні колишньої бази відпочинку у селі Кийлів Бориспільського району.

На Київщини діти впали до вигрібної ями: 10-річна дівчинка померла, а її 4-річний брат - у реанімації.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, інцидент стався у селі Кийлів Бориспільського району.

Правоохоронці встановили, що діти гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні. Чоловік пустив їх до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.

За даними поліції, охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали «швидку». Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доправлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

На місці події працюють працівники слідчого управління поліції Київщини, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Бориспільського районного управління поліції, а також служба у справах дітей.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

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Автор: Антоніна Доломанжи