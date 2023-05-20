Компанія напилася та познущалася з 11-річної неповнолітньої, зафільмувавши її страждання на телефон.

В Київській області стався жорстокий випадок групового зґвалтування дитини. У злочині підозрюють компанію з 3 дівчат та двох хлопців, які в стані алкогольного сп'яніння познущалися з 11-річної дівчини.

Випадок сексуального та фізичного насильства стосовно неповнолітньої стався в одному із селищ Фастівського району, йдеться в повідомленні поліції Київської області в Facebook.

Зазначається, що свою жертву компанія покликала в гості, де на підпитку над нею спершу познущалися, а потім почали гвалтувати, зафільмувавши її страждання на телефон.

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"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць", - йдеться в повідомленні.

Поліція уточнює, що про інцидент дитина розповіла мамі 19 травня. В цей же день сім'я звернулася до поліції.

Поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

З постраждалою дівчинкою працюють медики та психологи. Під час обшуку місця події поліція знайшла докази, які підтверджують акт зґвалтування.

У Броварах стався жахливий випадок зґвалтування дитини

Нагадаємо, що 19 травня українців вразила історія про жорстоке зґвалтування 4-річної дитини, яку мама довірила доглядати своїй подружці на час візиту до лікаря.

Поліція з'ясувала, що наругу над дитиною вчинив один з родичів подруги. Він зґвалтував дівчинку в будинку в той час, коли жінка відволіклася. Йдеться про 48-річного педагога, який працює в одному з місцевих ліцеїв.

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