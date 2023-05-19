Це 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.

У Броварах на Київщині поліція затримала чоловіка, який цієї ночі зґвалтував 4-річну дитину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою. Щойно поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах - це 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж", - написав він.

Нєбитов подякував працівникам поліції та прокуратури за рішучі дії та принципову позицію.

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"Водночас звертаюсь до батьків: не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - наголосив очільник поліції області.

Смерть двійнят в Одесі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 4-річні двійнята померли, отруївшись невідомою речовиною. У поліції повідомили, що дітям стало зле і мати намагалася самотужки надати їм допомогу, але їм стало ще гірше. Тоді жінка викликала медичну сестру, яка зробила дітям якісь ін’єкції, однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку".

Хлопчик помер ще до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною загибелі двійні стало отруєння невідомою речовиною.

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