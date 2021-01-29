Ірпінський міський суд оголосив вирок чоловіку, який упродовж двох років викрадав елітні автомобілі на території Києво-Святошинського району Київської області.
Про це повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.
"Автокрадій підшукував машини преміум-класу, знайомився з їх власниками та під різними приводами сідав за кермо автомобіля, тиснув на газ і рушав з місця у невідомому напрямку. У такий спосіб зловмиснику вдалося заволодіти BMW, Peugeot, Porsche Cayenne та Mercedes-Benz S 550, спричинивши потерпілим мільйонні збитки", - йдеться в повідомленні.
За результатами досудового слідства фігуранту провадження було пред’явлено обвинувачення у незаконному заволодінні транспортними засобами, вчиненому повторно, що завдало значної та великої матеріальної шкоди (ч.2,3 ст. 289 Кримінального кодексу України).
Суд погодився з доводами місцевої прокуратури та засудив зловмисника до 8 років 6 місяців позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав засудженого відшкодувати завдані ним збитки.
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