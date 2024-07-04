До даної події може бути причетна 65-річна жителька Яготина.

Поліцейські Київської області розслідують факт жорстокого поводження з твариною у Яготині. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

Як зазначається, днями до поліції звернулася громадянка та повідомила, що місцева жителька скинула собаку із залізничного мосту.

За попередньою інформацією встановлено, що до даної події може бути причетна 65-річна місцева жителька, яка ймовірно скинула тварину із залізничного мосту.

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В поліції поінформували, що завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян та волонтерів собаку відвезли до ветеринарної лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

"Слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України). Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події та встановлювати можливих свідків.

Трагедія пса Васі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі помер пес Вася породи кане-корсо, який під час служби у розвідувальному взводі морської піхоти у 2022 році заплутався у дроті перед окопами бойовиків на Донбасі - тоді собака, щоб повернутися до своїх, відгриз собі лапу.

За даними "Новинарні", Вася служив на Донбасі із 2016 року з морськими піхотинцями ВМС ЗС України. Поранену собаку евакував, зокрема, Михайло "Тягач" Приступа, який згодом загинув на фронті - під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Постраждалого кане-корсо доправили до Польщі 14 листопада 2022 року для протезування після втрати передньої лапи. Команда польських фахівців працювала, щоб відновити здоров’я собаки.

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