Ввечері у суботу, 22 квітня 2023 року, у селі Юрівка Фастівського району Київської області сталася ДТП. На дорозі зіткнулися легковик та трактор.
"Водій автомобіля "Mazda" не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із трактором", – повідомляє прес-служба поліції Київщини.
Зазначається, що транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, потерпілих та загиблих внаслідок аварії немає.
ДТП в Україні: останні новини
На Одещини пʼяний підліток вирішив покататися на машині батьків і влаштував ДТП. Внаслідок аварії загинув один із пасажирів автівки, якою керував 16-річний хлопець.
Раніше на Одещині водій іномарки тікав від поліції і протаранив три автомобілі. У салоні порушника патрульні виявили партію контрафактних цигарок.
Крім того, на початку квітня масштабна ДТП сталася на Житомирській трасі. Там зіткнулися автобус та декілька автомобілів. Різних ушкоджень зазнали девʼять машин.