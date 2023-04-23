Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Ввечері у суботу, 22 квітня 2023 року, у селі Юрівка Фастівського району Київської області сталася ДТП. На дорозі зіткнулися легковик та трактор.

"Водій автомобіля "Mazda" не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із трактором", – повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, потерпілих та загиблих внаслідок аварії немає.

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На Одещини пʼяний підліток вирішив покататися на машині батьків і влаштував ДТП. Внаслідок аварії загинув один із пасажирів автівки, якою керував 16-річний хлопець.

Раніше на Одещині водій іномарки тікав від поліції і протаранив три автомобілі. У салоні порушника патрульні виявили партію контрафактних цигарок.

Крім того, на початку квітня масштабна ДТП сталася на Житомирській трасі. Там зіткнулися автобус та декілька автомобілів. Різних ушкоджень зазнали девʼять машин.

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