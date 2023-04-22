Хлопець разом з друзями вирішив покататися й втрапив у жахливе ДТП.

На Одещині п'яний підліток вирішив проїхатися з друзями на батьківській машині та втрапив у жахливе ДТП. Один з його пасажирів не вижив.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько 4.00 в Ізмаїльському районі, на автодорозі сполученням Виноградівка – Болград неподалік села Кирнички.

Попередньо встановлено, що 16-річний місцевий хлопець сів за кермо батькового легкового автомобіля "ВАЗ-21099" і поїхав з двома друзями кататися. Рухаючись у напрямку міста Болград, підліток не впорався з керуванням і зіткнувся із запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем "DAF", яким керував 53-річний житель Одеського району.

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Унаслідок аварії один 17-річний пасажир легковика загинув на місці, інший 16-річний пасажир отримав забої передпліччя та таза.

"Неповнолітній кермувальник "ВАЗу" та водій вантажівки не постраждали. Неповнолітнього водія перевірили на вміст алкоголю в організмі – він виявився у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

ДТП в Україні - п'яним за кермо сів Остап Ступка

Нагадаємо, що 4 квітня киян шокувала ДТП, яку влаштував відомий український актор Остап Ступка. Чоловік ввечері сів за кермо свого Range Rover у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до аварії у центрі міста. Машина актора зіткнулася з Mitsubishi, яка стояла на зупинці.

Тоді на місце події викликали поліцію. Проти Ступки відкрили кримінальну справу - він може сісти у тюрму на три роки.

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