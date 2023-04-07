Зловмисник протаранив кілька авто, зазначили у поліції.

На Одещині водій Hyundai протаранив три автомобілі при спробі втекти від патрульних з партією контрафактних цигарок.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що подія сталася 5 квітня близько 16:00 на вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії міста Болград. Почалося з того, що патрульні намагалися зупинити підозрілу автівку Hyundai, але 53-річний водій проігнорував їхню вимогу. Замість того, щоб зупинитися, він збільшив швидкість і почав тікати.

Поліцейські розпочали переслідування, водій намагався сховатися у житловому секторі (у дворах житлових домівок), але не впорався з керуванням і на швидкості врізався у припарковані автомобілі Chrysler, Jeep Grand Cherokee та Nissan Almera.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди всі іномарки зазнали пошкоджень, люди не постраждали.

"У втікача із салону автівки правоохоронці вилучили 2,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку та автомобіль. Тютюнові вироби вилучили та помістили до камери схову у територіальному відділі поліції, а автомобіль правопорушника забрали на арештмайданчик", - йдеться у повідомленні.

Відносно правопорушника склали протоколи за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу), ст. 124 ( порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 164-5 (транспортування тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) КУпАП. Матеріали скеровані до суду.

Цікаві новини Одеської області - сьогодні це варто знати

7 квітня стало відомо, що в Одесі на вул. Миколаївська під час руху спалахнув автобус із пасажирами. Свідками займання стали патрульні, які їхали позаду автобуса.

Правоохоронці зупинили службову машину, дістали вогнегасник та кинулися гасити вогонь. Щоб мінімізувати ризики повторного займання, правоохоронці викликали співробітників ДСНС.

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