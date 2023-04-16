Водія затисло між сидінням та панеллю приладів.

Ввечері 15 квітня 2023 року у Києві сталася моторошна аварія. Водія довелося вирізати з понівеченої автівки рятувальникам.

"Сьогодні о 21:03 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про ДТП у Святошинському районі столиці. Внаслідок аварії водій автомобіля "Hyundai Sonata" був затиснутий між сидінням і панеллю приладів", – розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС України в Києві.

Зазначається, що за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували постраждалого водія з автомобіля. Його передали працівникам медичної служби.

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ДТП в Україні та світі: останні новини

15 квітня на дорозі Житомир – Чернівці сталася ДТП у Чернівецькій області, внаслідок якої довелося перекрити рух трасою. Правоохоронці повідомили про організацію обʼїзду через місто Хотин.

У Франції під час вуличних перегонів авто на величезній швидкості влетіло в натовп людей. Інцидент стався у місті Бордо. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше шестеро людей, двоє 18-річних глядачів потрапили до лікарні з важкими травмами ніг.

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