За допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW".

10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки.

Як повідомляє очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, як попередньо встановили поліцейські Київщини, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса "Setra" не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.

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Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". Ще до 10 осіб отримали синці та забої.

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.

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