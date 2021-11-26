Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили про підозру водію, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабне ДТП вчора, 25 листопада, близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе на в’їзді до Харкова.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

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Як повідомляв УНІАН, масштабна аварія за участю п’ятьох транспортних засобів сталася 25 листопада близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе. Водій "MAN" з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував ДТП.

Експертиза встановила, що він перебував під дією канабіноідів та опіатів.

Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи.

Наразі 41-річний водій вантажівки "MAN", мешканець міста Запоріжжя затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Автор: Тетяна Герасименко