Поліетиленовий шланг зловмисники проклали під землею та водою.

У Кучурганському водосховищі в Одеській області виявлено 2-кілометровий трубопровід для нелегального перекачування спиртного через держкордон з Молдовою.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ, трубопровід виявили на українсько-молдовському кордоні.

Під час перевірки оперативної інформації про можливу підготовку до скоєння злочину прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ виявили на мілководді Кучурганського водосховища поліетиленову трубу діаметром 32 мм. Як з'ясували прикордонники, трубопровід пролягав від державного кордону під водою та землею і виходив до приватного домоволодіння в селі Павлівка Роздільнянського району Одеської області.

Ймовірно, конструкцію контрабандисти планували використовувати для нелегального переправлення спирту.

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Як уточнили у відомстві, під час перевірки приміщення у вищеназваному селі правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2 тонни кожна. Ймовірно, що вони призначалися для незаконно переправленої рідини. Для демонтажу трубопроводу були залучені водолази відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Загалом демонтовано понад 2 тис. метрів поліетиленової труби, яку передали на відповідальне зберігання до відділу прикордонної служби "Степанівка". Слідчі дії тривають.

Цього року з метою протидії встановленню каналів контрабанди прикордонники обстежили понад 7 тис. кв. метрів дна Кучурганського водосховища. Підводних пристосувань для контрабанди спиртного тоді не виявили.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Одеській області на держкордоні з Молдовою правоохоронці виявили подібний трубопровід для контрабанди спирту.

Автор: Лариса Козова