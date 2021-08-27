Обговорювалися перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Кишиневі обговорив з президентом Республіки Молдова Маєю Санду можливість повернення українських енергетичних компаній на молдавський ринок.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

Читайте такожЗагроза залишається високою: Зеленський закликав причорноморські держави посилити взаємодію ВМС

Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

Автор: Катерина Гірник