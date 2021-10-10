Водій легковика виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом.

У Львівській області неподалік села Кізлів на трасі М-06 Київ-Чоп сталася ДТП за участю маршрутного автобуса.

Про це повідомляє "Еспресо".

Зазначається, що за словами свідків, водій Peugeot 5008, який рухався в напрямку Львова, не впорався з керуванням у повороті і легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, яка їхав за маршрутом Львів - Бортків.

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У результаті зіткнення чотирьох пасажирів автобуса госпіталізували, а іншим надавали допомогу на місці. Водій Peugeot серйозних травм не отримав. Його забрали на медекспертизу.

На місці працювали рятувальники ДСНС та поліцейські, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи, яка і має встановити всі обставини автопригоди.

Варто зазначити, що це вже не перша велика ДТП за останні дні. Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на трасі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і маршрутка. В результаті аварії загинули дві людини, ще шестеро потрапили в лікарню.

Автор: Тамара Отовська