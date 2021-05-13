У Червонограді Львівської області місцеві підлітки забили лисицю та носили її вулицями міста, лякаючи перехожих.
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«Шановні батьки… Розваги вихідного дня ваших чад не входять до переліку нормальних чи адекватних. Забити лисицю, а потім носитись вулицями з її трупом, заради забави, лякаючи інших. Пам’ятайте! Жорстокість завше починається зі слабшого чи з тварини… Просимо провести відповідні бесіди з дітьми чи звернутись до спеціалістів», – говориться у дописі.
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