Батьків дітей закликали розібратися у ситуації.

У Червонограді Львівської області місцеві підлітки забили лисицю та носили її вулицями міста, лякаючи перехожих.

Читайте такожНа Харківщині пенсіонер задув монтажною піною кішку з кошенятами (фото 18+)Про це повідомляється на сторінці спільноти Благодійний фонд «Зоозахист» у Facebook.

«Шановні батьки… Розваги вихідного дня ваших чад не входять до переліку нормальних чи адекватних. Забити лисицю, а потім носитись вулицями з її трупом, заради забави, лякаючи інших. Пам’ятайте! Жорстокість завше починається зі слабшого чи з тварини… Просимо провести відповідні бесіди з дітьми чи звернутись до спеціалістів», – говориться у дописі.

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Автор: Катерина Шварц