Допомогу надають водіям автобусів та пасажирам, що потрапили у скрутні ситуації через негоду.

Львівській області сьогодні, 25 грудня, рятувальники двічі надавали допомогу водіям автобусів, що потрапили у складні ситуації на дорогах.

Про це повідомляє на своєму сайті Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"25 грудня о 16:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те, що на автодорозі Корчин-Дубина поблизу с. Корчин Стрийського району внаслідок складних погодних умов застряг автобус нерегулярних перевезень "МАН", та не може самостійно виїхати та потребує допомоги. В автобусі знаходяться 37 людей, з них 31 дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місця події було направлено рятувальників 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

Рятувальники за допомогою лопат розчистили сніг з під коліс автобуса та за допомогою Т-150 Стрийської ДЕД автобус було витягнуто, після чого він продовжив рух своїм маршрутом. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Для надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки та 4 особи особового складу.

"Цього ж дня о 16:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, про те що в с. Урич Стрийського району внаслідок складних погодних умов застряг та потребує допомоги туристичний автобус SETRA 417. В автобусі знаходяться 29 пасажирі, з них 3 дітей та 2 водії", - йдеться у повідомленні.

До місця події було направлено рятувальників 38-го державного пожежно-рятувального поста частини сел. Східниця.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального троса проводилась робота по буксируванню автобуса. Після чого автобус продовжив рух згідно з маршрутом. Внаслідок події ніхто не постраждав. Для надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки та 3 особи особового складу.

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері у Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь.

На довгі вихідні, 25-27 грудня, синоптики прогнозують динамічну зміну погоди в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: