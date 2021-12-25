Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано.

На Львівщині, у селі Ниновичі внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб.

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався сьогодні вранці.

Читайте такожНа Одещині стався вибух у приватному будинку, є постраждала

"25 грудня о 11:50 у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб.

До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині стався вибух газу у п`ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху було зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи, травмувалися троє мешканців будинку.

З пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб. За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

Вас також можуть зацікавити новини: