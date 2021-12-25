Комунальні служби готуються обробляти території реагентами.

Увечері у Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь.

За прогнозами синоптиків, температура вночі у столиці впаде до 11-13 градусів морозу, повідомляє прес-служба КМДА.

У зв’язку із різким похолоданням, увечері в Києві прогнозують ожеледь.

Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.

Читайте такожСьогодні в Україні стане ще холодніше, частину країни засипле снігом (карта)Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор".

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки.

Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51.

Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства усіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. У разі невиконання - штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1700 грн.

Як повідомляв УНІАН, на довгі вихідні, 25-27 грудня, синоптики прогнозують динамічну зміну погоди в Україні.

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