Зараз "ревнивець" перебуває під домашнім арештом.

Під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, з яким "застукав" у ліжку власну дружину.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, інцидент стався в селищі Бородянка. Там поліцейські отримали інформацію про госпіталізацію чоловіка з колото-різаними ранами грудей та живота.

"Правоохоронці встановили, що житель селища Качали повернувшись додому виявив відсутність своєї дружини. Чоловік вирушив її шукати по селищу. Зайшовши до будинку товариша, чоловік виявив дружину у ліжку в його обіймах. Розлютившись, 36-річний чоловік схопив стамеску та наніс коханцеві чотири удари в груди та живіт. На даний час чоловік знаходиться в реанімації", - йдеться у повідомленні.

"Ревнивця" затримали й оголосили йому підозру в замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу) та умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115). Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Чернігівщині 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину. Внаслідок інциденту чоловік теж отримав опіки рук, його також забрали до лікарні.

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Автор: Юрій Годован