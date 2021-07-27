На рахунку злочинців – напад на мера одного з міст та розбій у маєтку судді апеляційного суду.

Поліція Київщини затримала озброєних членів злочинної групи на чолі з так званим "Сенсеєм". Наразі підтверджена причетність зловмисників до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як повідомляє прес-служба МВС, правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад мера одного із міст.

Затримано десятьох фігурантів, в яких вилучили автомати, пістолети та вибухівку. Очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним "Сенсей" - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні.

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Раніше повідомлялось, що на Київщині судитимуть учасників банди, які викрали людей та діамант вартістю понад $300 тис.

П’ятеро зловмисників за попередньою змовою організували злочинне угруповання задля вчинення розбійних нападів. Зокрема, на початку січня в Обухівському районі чоловіки викрали рідкісний камінь - блакитний діамант вартістю більш ніж $300 тис.

У квітні було затримано чотирьох учасників угруповання, ще одну особу оголошено в розшук.

Автор: Дмитро Захаров