На Одещині чоловік замість риби виловив у річці мінометну міну / фото ДСНС
На Одещині чоловік замість риби виловив у річці Дністер мінометну міну калібру 60 мм часів Другої світової війни
Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Зазначається, що сьогодні вранці до служби порятунку звернувся чоловік, який повідомив про те, що під час риболовлі в селі Маяки знайшов підозрілий предмет.
Як з'ясувалося, рибалка "зловив" мінометну міну калібру 60 мм часів Другої світової війни.
Небезпечну знахідку знищено на спеціально відведеному майданчику.
На Одещині чоловік замість риби виловив у річці мінометну міну / фото ДСНС
Раніше в Одесі патрульний Дмитро Петюк затримав чоловіка, який увірвався в кафе з сокирою і почав навколо все трощити.