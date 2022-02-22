Її знищили на спеціальному полігоні.

На Одещині чоловік замість риби виловив у річці Дністер мінометну міну калібру 60 мм часів Другої світової війни

Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні вранці до служби порятунку звернувся чоловік, який повідомив про те, що під час риболовлі в селі Маяки знайшов підозрілий предмет.

Як з'ясувалося, рибалка "зловив" мінометну міну калібру 60 мм часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку знищено на спеціально відведеному майданчику.

Раніше в Одесі патрульний Дмитро Петюк затримав чоловіка, який увірвався в кафе з сокирою і почав навколо все трощити.

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