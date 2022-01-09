Злочин в Одесі, можливо, здійснили 7 січня, дізналися журналісти.

В Одесі, в районі Слобідки, невідомі вкрали з офісу промбази сейф з 1,2 млн грн і 70 тис. доларів.

Про це повідомив один з Telegram-каналів.

Як зазначається, злочин скоєно, ймовірно, ввечері 7 січня.

На вулиці Боровського зловмисники зламали замок вхідних дверей, проникли в розташовану на першому поверсі кімнату відпочинку промислової бази, і винесли сейф з усім вмістом. У сейфі було 1,2 млн грн, 70 тис. дол., золоті прикраси й травматичний пістолет.

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Нагадаємо, в середині вересня минулого року в Одеській області біля населеного пункту Сичавка невідомі вкрали 300 тис. доларів з автомобіля на автозаправній станції.

За даними джерел, в машині Mitsubishi Lancer розбили віконне скло і забрали з салону сумку з грошима. Потерпілий їхав у Миколаїв нібито купувати житло. За деякими даними, зловмисники втекли на автомобілі, попрямувавши після крадіжки в бік Одеси.

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