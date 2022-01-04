Обох підозрюваних затримано.

В перші дні нового року не обійшлося без криміналу. На Львівщині син зарізав батька, а на Хмельниччині вітчим до смерті забив 35-річного пасинка.

Про це повідомляють відділ комунікації поліції Львівської області та сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Вчора, 3 січня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Нижня Стинава Стрийського району, що на Львівщині, у власному будинку помер 66-річний місцевий мешканець.

На місці події правоохоронці встановили, що чоловік помер насильницькою смертю внаслідок численних тілесних ушкоджень. В поліції зазначають, що конфлікт виник в ніч з 2 на 3 січня під час розпивання спиртного – 22-річний син жорстоко побив батька та завдав йому ножових поранень, від яких той помер.

В повідомленні зазначається, що правоохоронці затримали сина в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Читайте такожУ Маріуполі відвідувач погрожував вбити бармена через українську мову – соцмережі (відео)Разом з тим, як повідомляє поліція Хмельницької області, 1 січня в селі Нове Поріччя Городоцької тергромади, 52-річний чоловік побив до смерті свого 35-річного пасинка. В повідомленні сказано, що молодий чоловік повернувся з роботи та в нього виникла сварка з матір’ю та вітчимом.

"У ході суперечки останній наніс пасинку ряд тілесних ушкоджень, зокрема, в голову, від яких потерпілий загинув", - зазначають в поліції.

В повідомленні сказано, що вітчима затримано на місці події. На сьогодні слідчі вже оголосили 52-річному чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові жінка справила потребу під пам’ятник українському діячу Степану Бандері, відеоряд супроводили піснею "Батько наш – Бандера".

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