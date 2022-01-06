Накласти на себе руки намагалися однокласниці, дізналися журналісти.

В Одесі дві дівчинки підліткового віку порізали собі вени, розташовані на руках.

Про інцидент в Одесі повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що вночі на вулиці Варненській дві 12-річні дівчинки порізали собі вени. Дітей встигли врятувати медики. Причини спроби самогубства поки невідомі.

За попередніми відомостями, постраждалі – однокласниці.

Читайте такожВ Одесі в одному будинку отруїлися три людини: названо причинуНагадаємо, схожий інцидент трапився наприкінці лютого минулого року в одному з сіл Полтавської області. На Полтавщині 25 лютого 2021 року дві восьмикласниці перерізали собі зап'ястя під будівлею школи.

Дівчаток, яким було по 14 років, знайшли у стресовому стані та госпіталізували. Після госпіталізації загроза життю школярок минула. Причина такого вчинку дівчат не була відома.

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