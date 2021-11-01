Дитина отримала непроникне вогнепальне поранення грудної клітки та голови, поділилися у поліції.

На Вінниччині мисливець поранив із гладкоствольної рушниці 14-річного підлітка.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 31 жовтня близько 13:00 до правоохоронців надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з непроникним вогнепальним пораненням грудної клітки та голови доставлений 14-річний житель села Мала Стратіївка.

За даними поліції, тілесні ушкодження хлопчик отримав під час прогулянки з собакою поблизу водойми за межами села, де полював мисливець.

"Працівники поліції встановили, що поранення потерпілий отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину. Зареєстрована зброя у мисливця вилучена", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Вінниці затримали чоловіка, який погрожував лікарям зброєюВідомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 ККУ ("Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження").

Вказане кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ дізналися, що в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку і поранив у ногу хлопчика. За непідтвердженими відомостями, правоохоронці приїхали на місце злочину, але не стали затримувати стрільця.

Автор: Світлана Макринська