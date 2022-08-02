Дитина випадково підпалила сіно.

На Одещині маленький хлопчик отримав 90% опіків тіла, граючиcь із запальничкою.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні маленький мешканець Білгород-Дністровського району отримав опіки 90% тіла, внаслідок пустощів з вогнем. Дитину каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до місцевої лікарні", - повідомили в управлінні.

Встановлено, що тяжких опіків зазнала дитина, 2018 р. н., яка гралася запальничкою і випадково підпалила сіно. Де на момент інциденту були батьки або родичі та чому за маленьким хлопчиком не слідкували - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чотирирічний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху та вижив. Дитина впала на парапет.

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