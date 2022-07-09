В Одесі 4-річний хлопчик випав із п'ятого поверху будинку та вижив.
Про це повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Зазначається, що НП сталася сьогодні ввечері у Малинівському районі міста. Приблизно о 20:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Крут негайно треба зняти дитину з парапету.
Прибувши на місце події, по драбині рятувальники спустили дитину, 2018 року народження, та передали медикам.
Як з'ясувалося, дитина випала з вікна на 5-му поверсі багатоповерхового будинку.
Дитину доставлено до лікарні, її стан медики оцінюють як середнього ступеня важкості.
Раніше в Одесі чоловік випав з четвертого поверху і майже не постраждав. При падінні чоловік проломив дах розташованої впритул до п'ятиповерхівки пекарні. Інцидент стався на вулиці Академіка Філатова. У соціальних мережах очевидці повідомили, що чоловік був п'яний.