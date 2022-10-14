Рух на на автошляху Одеса-Рені ускладнений.

На Одещині зіткнулися дві вантажівки та маршрутка, є постраждалі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції і Одеській області.

"Будьте максимально уважними на автошляху сполученням Одеса-Рені, в селі Великий Дальник, де нещодавно сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів і маршрутного таксі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що подія сталася на світлофорі, на перехресті траси і вулиці Богдана Хмельницького. Попередньо встановлено, що водій однієї вантажівки проігнорував червоне світло, не надав перевагу в русі маршрутці і допустив зіткнення з нею. В результаті вантажівку винесло на зустрічну смугу, де вона зіштовхнулася з іншою вантажівкою.

За попередньою інформацією, постраждало троє пасажирів громадського транспорту. Одному надали медичну допомогу на місці, ще двох "швидка" доправила до лікарні.

Наразі на місці події патрульні регулюють рух транспорту. Проїзд поки що можливий по одній смузі.

Масштабне ДТП на Одещині: що відомо

На Одещині через зіткнення вантажівки та пасажирського автобусу постраждало майже 20 людей.

Попередньо встановлено, що на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки виконував маневр повороту і допустив зіткнення з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

По медичну допомогу звернулося 17 пасажирів автобуса.

Вас також можуть зацікавити новини: