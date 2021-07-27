Внаслідок ДТП одна людина загинула, шестеро зазнали травм. Всього в автобусі перебувало 20 пасажирів.

В Одеській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса "Київ-Кишинів" одна людина загинула, 6 – постраждали.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Аварія сталася о 3:45 поблизу с. Знам’янка Подільського району на автодорозі М-05 "Київ-Одеса". Внаслідок зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" та вантажного автомобіля 1 особа загинула, 6 – постраждали, у тому числі 13-річна дитина. Потерпілих з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні. Всього в автобусі перебувало 20 пасажирів.

Як повідомили у прес-службі поліції Одещини, рейсовий автобус зіткнувся з зерновозом "МАН". Чотирьох постраждалих доставили до лікарні, їхні особи встановлюються.

"Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі. Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено", - йдеться у повідомленні.

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Автори: Юрій Годован, Світлана Закелова