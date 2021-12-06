Клієнт накинув на шию водієві шнур і почав душити.

В Одеській області таксист затримав пасажира, який намагався його задушити.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вночі біля села Болгарка.

Зазначається, що на лінію "102" надійшла заява про погрозу вбивством від чоловіка, який працює в одній зі служб таксі.

"Під час поїздки водій помітив, що клієнт поводиться підозріло. Пасажир попросив зупинити автомобіль і почав душити водія шнуром. Однак заявник зміг вирватися, а потім не дозволив втекти зловмиснику, утримуючи його до приїзду поліції", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожУ Києві машиністу крана стало зле на висоті 10 поверху (фото)Таксист передав 22-річного зловмисника патрульним, які викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, нападник стверджував правоохоронцям, що нібито хотів лише налякати водія, аби доїхати додому безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, у Києві таксист відмовився везти проросійських пасажирів, які заявили, що ненавидять українську мову. Спочатку з такою заявою вирішила "виступити" жінка, а після цього з лайливими погрозами "відзначився" і її супутник. Пасажири влаштували скандал.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова