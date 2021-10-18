На борту літака, що прямував з Харкова до Кракова, двоє українців влаштували дебош. Прикордонникам довелося вивести їх з літака.
Про це пише RMF24.
У екіпажу виникла проблема з галасливими українцями, між якими почалася сварка. Вони влаштували словесну перепалку і збиралися битися.
Пасажири не реагували на слова капітана і екіпажу, а третій українець знімав те, що відбувається на відео.
Читайте такожУ Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак (фото)Прибулі прикордонники попросили бешкетників покинути літак, проте один з них не хотів йти добровільно, тому його вивели в наручниках.
Двом українцям виписали штраф. Третій відмовився приймати штраф, клопотання про його покарання було передано до суду.
Раніше повідомлялося, що в харківському метро машиніст жорстко покарав чоловіка, який бешкетував у вагоні.