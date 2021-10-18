На борту літака, що прямував з Харкова до Кракова, двоє українців влаштували дебош. Прикордонникам довелося вивести їх з літака.

Про це пише RMF24.

У екіпажу виникла проблема з галасливими українцями, між якими почалася сварка. Вони влаштували словесну перепалку і збиралися битися.

Пасажири не реагували на слова капітана і екіпажу, а третій українець знімав те, що відбувається на відео.

Читайте такожУ Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак (фото)Прибулі прикордонники попросили бешкетників покинути літак, проте один з них не хотів йти добровільно, тому його вивели в наручниках.

Двом українцям виписали штраф. Третій відмовився приймати штраф, клопотання про його покарання було передано до суду.

Раніше повідомлялося, що в харківському метро машиніст жорстко покарав чоловіка, який бешкетував у вагоні.

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Автор: Людмила Жерновська