У Кирилівці Запорізької області на центральному пляжі сталася нещасний випадок – хлопця вбило струмом.
Про це пише місцевий сайт Ріа-м з посиланням на очевидців інциденту.
Повідомляється, що нещасний випадок стався 6 липня.
За словами відпочивальників, хлопець нібито працював на одному з пунктів водних розваг, розташованому ближче до бази «Терешкової».
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«До приїзду «швидкої допомоги» відпочивальники, на очах у яких все сталося, намагалися хлопця відкачати, але марно», – йдеться в повідомленні.
Медики, які прибули на місце подій, констатували смерть.
Як розповіли очевидці, того ж дня у Кирилівці поліція та контролюючі служби почали масову перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки. У підсумку багато кіосків, пункти прокату, водні атракціони просто закрилися.
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