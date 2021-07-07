Інцидент стався 6 липня.

У Кирилівці Запорізької області на центральному пляжі сталася нещасний випадок – хлопця вбило струмом.

Про це пише місцевий сайт Ріа-м з посиланням на очевидців інциденту.

Повідомляється, що нещасний випадок стався 6 липня.

За словами відпочивальників, хлопець нібито працював на одному з пунктів водних розваг, розташованому ближче до бази «Терешкової».

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«До приїзду «швидкої допомоги» відпочивальники, на очах у яких все сталося, намагалися хлопця відкачати, але марно», – йдеться в повідомленні.

Медики, які прибули на місце подій, констатували смерть.

Як розповіли очевидці, того ж дня у Кирилівці поліція та контролюючі служби почали масову перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки. У підсумку багато кіосків, пункти прокату, водні атракціони просто закрилися.

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Автор: Катерина Шварц