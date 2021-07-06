У Тернополі госпіталізували 8-річну дівчинку, яку вдарив струмом вуличний ігровий автомат.
Як повідомив УНІАН генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, учора близько 19:00 бригада швидкої допомоги виїжджала на вул. Руську для порятунку дитини, ураженої струмом.
«Швидку до потерпілої викликали перехожі, які стали свідками події. Дівчинка підійшла до автомата з іграшками на зупинці й доторкнулася до нього рукою. Наслідки були несподівані: дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт», – розповів Джус.
Він уточнив, що автомат мав вибите скло і, ймовірно, був несправним.
Наразі його забрали на експертизу.
Читайте такожУ Харкові 13-річну дівчинку вдарило струмом на мосту – вона зірвалася вниз та загинула (фото)Унаслідок ураження струмом дитина отримала термічний опік правої долоні. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
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