Від лобового зіткнення ВАЗ, в якому їхала сім'я, перетворився на купу металобрухту.

На в'їзді у Сватове Луганської області в смертельну ДТП потрапила молода сім'я, яка їхала на риболовлю.

Подробиці інциденту дізнавався Obozrevatel.

Трагедія сталася у вівторок, 10 серпня, на трасі Сватове - Чугуїв. Близько 9:00 ранку на дорозі лоб в лоб зіткнулися ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq. Від удару Skoda вилетіла в кювет, а ВАЗ перетворився на купу металобрухту.

У вазі їхала молода сім'я: 28-річна Алла Рева, її 9-річний син Денис Рева і 30 - річний цивільний чоловік - Дмитро Куліш. 3-річна дочка Соня в цей час була в садку.

Алла загинула на місці, а син з чоловіком, який був за кермом, потрапили в лікарню з численними травмами.

"Дениска отримав сильні травми, йому вже провели операцію, і в середу відправили в обласну лікарню. А у Дмитра роздроблені кістки тазу, йому і голову зашивали, є численні травми. Йому ще належить довге лікування і реабілітація", - розповіла виданню одна зі знайомих сім'ї.

Алла була родом з Ульяновського району, навчалася у Києві. Там познайомилася з першим чоловіком. Сам він був зі Сватового. У них народилися Денис і Соня. Але потім подружжя розлучилося. Алла залишилася з дітьми у Сватовому, де познайомилася з Дмитром.

"Вона залишилася у Сватовому, тут познайомилася з Дмитром, вони жили в цивільному шлюбі. Аллочка працювала помічницею вихователя в дитячому садку. Дуже привітна, завжди посміхалася... Це дуже велика трагедія для всіх рідних", - каже знайома сім'ї.

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Автор: Денис Прядко