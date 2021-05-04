На Рівненщині третю добу розшукують 83-річну пенсіонерку Ганну Васейко, яка пішла на великодню службу й не повернулася додому. Востаннє односельці бачили її вночі 2 травня дорогою з церкви на центральній вулиці міста.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У пошуковій операції беруть участь поліцейські, рятувальники та селяни - вони прочісують хащі, обходять закинуті двори. Дивляться у кожний закуток, обстежують льохи та колодязі. Інші пошукові групи ходять полями, лісосмугами та біля водойм, дивляться і з повітря.
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Жінка, яка бачила зниклу пенсіонерку останньою, розповідає коротко: "Бабу обігнали. Ми пішли. Ще 5-10 хвилин минуло, як не стало баби", - каже Оксана.
"Це здивування. Відстань від церкви додому невелика", - каже поліцейський офіцер громади Михайло Колоєзд.
Однією з версій зникнення у поліції розглядали те, що жінка через вік могла заблукати. Проте, сестра, з якою та проживає, каже, що пані Ганна перебуває в здоровому глузді і їй важко ходити. Відтак далеко зайти не могла, а в радіусі 10 кілометрів все оглянули і не раз. У селян свої припущення. "Це просто вивезена з села, або збили, або так вивезли. Тут її немає в селі", - каже місцевий житель Олександр.
Ще однією версією поліції було ДТП. Проте її відкинули через відсутність будь-яких слідів.
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