У Києві змінено маршрути слідування тролейбусів №№30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на Шулявському шляхопроводі.

Столична поліція попереджає водіїв про обмеження руху транспорту по Шулявському шляхопроводу.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва.

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"У зв'язку з падінням стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі рух обмежено у напрямку ст. м. Дорогожичі. Обирайте інші маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", - зазначено у повідомленні.

Своєю чергою, Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook повідомив про зміни маршруту руху тролейбусів №№30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на Шулявському шляхопроводі.

Так, тролейбус №30 курсує наразі в обидва напрямки через Повітрофлотський пр-т – станцію метро "Лук’янівська" – станцію метро "Дорогожичі" .

Рух інших тролейбусів організовано: маршруту №22 - до вул. Дегтярівська та Індустріального шляхопроводу; № 27 - ст. м. "Почайна" - вул. Дегтярівська; мар-т №42 - до Індустріального шляхопроводу.

Через падіння стовпа на Шулявському мосту утворилися величезні затори.

Як повідомили в КМДА, причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюватимуть правоохоронні органи. Генеральний підрядник реконструкції шляхопроводу вже звернувся із заявою до поліції. Також до поліції з відповідною заявою звернувся замовник виконання робіт – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

На даний час на місці події працюють представники Дирекції, фахівці КП «Київпастранс» та аварійна бригада КП «Київміськсвітло».

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Автор: Інна Андаліцька