Відкрито кримінальне провадження.

У Кіровоградській області на смерть замерз однорічний хлопчик. Поліція розслідує обставини смерті дитини.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

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«Тіло дитини було виявлено на території населеного пункту без ознак життя. Попередня причина смерті – переохолодження, – говориться у повідомленні. – Під час розслідування встановлено, що дитина самостійно залишила будинок через незамкнені двері. Слідчі дії тривають».

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Катерина Шварц