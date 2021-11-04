Пенсіонер вже тричі судимий за статеві злочини.

В Одеській області судитимуть 70-річного чоловіка, який обвинувачується у розбещенні 13 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, ювенальні прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного жителя міста Южний.

Слідством встановлено, що протягом 2020-2021 років зловмисник заманював до свого тимчасового житла хлопчиків 8-14 років, де, користуючись своєю фізичною перевагою та безпорадністю дітей, вчиняв щодо них дії сексуального характеру.

Як зазначається, зловмисник раніше вже був неодноразово судимий за статеві злочини. У Южному він заманював дітей під приводом, що дозволить пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні і поїсти солодощі.

Читайте такожБігала голою та кидалася на сусідів: ЗМІ дізналися про матір померлої від отруєння дівчинки на Волині"Слід зазначити, що по відношенню до більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насильство повторно, по відношенню до деяких – протягом декількох місяців, деяких залишав у себе на нічліг", - розповіли у прес-службі.

Після скоєння злочину, чоловік, застосовуючи психологічний тиск і погрози до неповнолітніх, вимагав, щоб вони нікому не розповідали про те, що трапилося.

Крім того, встановлено, що зловмисник після відбування покарань у місцях позбавлення волі кілька разів змінював своє прізвище та місця проживання.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою. Йому закидають зґвалтування, сексуальне насильство і розбещення 13 дітей (ч.6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 15). Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, влітку в місті Южне Одеської області затримали 70-річного пенсіонера за підозрою в зґвалтуванні малолітніх дітей.

Перед цим в поліцію звернулася жінка, яка просила вжити заходів щодо чоловіка, який зґвалтував у квітні її малолітнього сина. Також правоохоронці тоді отримали ще дві заяви від різних жінок про те, що їхніх хлопчиків зґвалтували.

Підозрюваний з 1969 року вже тричі судимий за аналогічні злочини.

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Автор: Лариса Козова